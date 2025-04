Jean-Claude Van Damme smentisce le accuse infondate di traffico di esseri umani

Jean-Claude Van Damme ha smentito seccamente le accuse di aver partecipato a traffico di esseri umani – nello specifico, traffico sessuale – che gli son state mosse dalla DIICOT, la Direzione romena per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo.Patrick Goavec, agente dell’attore celebre per i film d’azione e arti marziali, ha inviato un comunicato al magazine People, nel quale si legge:“Siamo venuti a conoscenza di articoli che riportano una presunta relazione a Cannes che coinvolgerebbe il signor Jean-Claude Van Damme. I fatti riportati sono tanto grotteschi quanto inesistenti. Il signor Van Damme non desidera commentare né alimentare questa voce, che è tanto assurda quanto infondata”La notizia, spiega People, era stata condivisa all’inizio di aprile da Antena 3, il quale spiegava che la DIICOT avrebbe aperto un procedimento penale contro Van Damme, perché in occasione dello scorso Festival di Cannes, avrebbe intrattenuto rapporti sessuali con cinque donne, nello specifico, modelle romene, ricevute come “regalo”. Cinemaserietv.it - Jean-Claude Van Damme smentisce le accuse “infondate” di traffico di esseri umani Leggi su Cinemaserietv.it Attraverso il suo agente, l’attoreVanha smentito seccamente ledi aver partecipato adi– nello specifico,sessuale – che gli son state mosse dalla DIICOT, la Direzione romena per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo.Patrick Goavec, agente dell’attore celebre per i film d’azione e arti marziali, ha inviato un comunicato al magazine People, nel quale si legge:“Siamo venuti a conoscenza di articoli che riportano una presunta relazione a Cannes che coinvolgerebbe il signorVan. I fatti riportati sono tanto grotteschi quanto inesistenti. Il signor Vannon desidera commentare né alimentare questa voce, che è tanto assurda quanto infondata”La notizia, spiega People, era stata condivisa all’inizio di aprile da Antena 3, il quale spiegava che la DIICOT avrebbe aperto un procedimento penale contro Van, perché in occasione dello scorso Festival di Cannes, avrebbe intrattenuto rapporti sessuali con cinque donne, nello specifico, modelle romene, ricevute come “regalo”.

