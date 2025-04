Impagnatiello la difesa fa ricorso contro l' ergastolo

difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. In primo grado, l'ex barman è stato condannato all'ergastolo, ma le due legali che lo assistono hanno presentato ricorso in appello con l'obiettivo di ridurre la pena, stabilita dalla corte d'assise di Milano e farlo accedere alla giustizia riparativa. Tgcom24.mediaset.it - Impagnatiello, la difesa fa ricorso contro l'ergastolo Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Nessuna premeditazione e neppure crudeltà nei confronti della vittima", punta a far cadere queste due aggravanti ladi Alessandro, condannato all'con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. In primo grado, l'ex barman è stato condannato all', ma le due legali che lo assistono hanno presentatoin appello con l'obiettivo di ridurre la pena, stabilita dalla corte d'assise di Milano e farlo accedere alla giustizia riparativa.

