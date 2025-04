Lanazione.it - Il cavallo ha un malore e stramazza al suolo, il cavaliere cade e si ferisce gravemente

Leggi su Lanazione.it

Montaione, 10 aprile 2025 - Grave infortunio questa mattina nel comune di Montaione per un uomo di 67 anni che, per aver riportato ferite alle gambe e un trauma cranico per schiacciamento, è stato trasferito a Careggi in elisoccorso in codice giallo. A quanto appreso, l'uomo è caduto dadurante una passeggiata in via Ecce Homo, in località San Vivaldo, perché l'animale si è sentito male ed è deceduto. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 9.45. Il 67enne è stato soccorso dall'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Certaldo. Vista la dinamica e le ferite riportate è stato richiesto anche l'intervento di Pegaso. Il, privo di vita, è stato invece recuperato dai vigili del fuoco.