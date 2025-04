Ilfattoquotidiano.it - Trump dichiara guerra alle docce troppo brevi: un provvedimento annulla i limiti di erogazione di acqua imposti da Biden

Smantellare l’eredità di, un pezzo alla volta. E ora nel mirino del Presidente Usa ci sono anche le. Ovvero: i soffioni a basso getto proposti da Obama e fatti introdurre danel 2021 per poter ridurre il consumo d’. Una misura considerata “ridicola” dache il 9 aprile ha firmato un ordine esecutivo in cui ordina al segretario al Dipartimento dell’Energia Chris Wright di eliminaree restrizioni alla pressione nelle tubature. Ilgli standard che controllavano la quantità d’per minuto in soffioni, lavatrici, lavastoviglie e WC. Perché? Per comodità pratiche a suo dire: “Devo restare sotto la doccia 15 minuti prima che mi si bagnino i capelli. L’esce solo goccia dopo goccia. È ridicolo, Compro lo shampoo migliore e non riesco a scirlo”.