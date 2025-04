Iltempo.it - L'Europa sospende i dazi agli Usa. Von der Leyen: "Chance ai negoziati"

Con gli Usa "vogliamo negoziare, vogliamo parlare. Apprezziamo il fatto che abbiano messo in pausa i cosiddettireciproci e, a nostra volta, stiamondo le contromisure proposte per avere il massimo spazio di consultazione con i nostri Stati membri, con la nostra industria e negoziare con gli Stati Uniti. Siamo pronti a concludere accordi, parliamone". Lo dice il portavoce della Commissione europea Olof Gill durante il consueto briefing con la stampa, dopo la pausa suiannunciata da Donald Trump. "Le cose - aggiunge Gill - si stanno muovendo rapidamente. Al momento, stiamo tutti facendo del nostro meglio. Quindi, a quanto ho capito, iamericani sulle auto rimangono in vigore. Iamericani del 10% su tutta la linea rimangono in vigore e tutto ciò che riguarda i cosiddettireciproci è sospeso per 90 giorni.