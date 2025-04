Pirateria in arrivo 5mila di multe per gli utenti del pezzotto

Pirateria è un problema oggettivo. La Lega si sta muovendo molto nei confronti non solo più di chi manda il segnale ma anche verso gli utenti, quindi sono già pronte 5.000 multe a soggetti individuati e verranno adesso sanzionati. Non è una grande multa, purtroppo sono solo 50 euro di multa, però sulla recidiva poi si può arrivare fino a 5 mila euro, pesante ma vorremmo incidere con la Guardia di Finanza sulla reputazione di chi prende questa multa per cui facendoli andare a ritirare questa multa alla Guardia di Finanza". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro. "A me piacerebbe anche la collaborazione delle società e fare una campagna di sensibilizzazione. Io vorrei che questa cosa fosse percepita come un reato, perché da molte persone non viene percepito così ma come una furbizia.

