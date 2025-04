Ilfattoquotidiano.it - “Solo perché ho fatto una puntura sbagliata di botox hanno detto che ero un mostro, sfigurata, piena di silicone. Mio marito me l’ha fatta, è un bravo chirurgo estetico”: parla Veronica Maya

Ne Vedremo delle Belle, il programma condotto da Carlo Conti su RaiUno, ha chiuso per via degli ascolti insoddisfacenti. La gara vedeva sfidarsi showgirl come Valeria Marini, Pamela Prati ein vari campi, dal canto alla capacità di conduzione. Una buona idea che non ha retto l’impatto con la ‘corazzata’ Amici su Canale5, programma principe del sabato sera.Una delle protagoniste più chiacchierate è statae tanti sono stati i commenti sul suo aspetto, in particolare sulle sopracciglia particolarmente ‘alte’. E la showgirl ne hato a Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta: “Dicono tutti la stessa cosa, mi chiedono che cosa abbiaal volto. Ma a volte, il trucco accentua. Miche ero un, che non mi si poteva guardare, che ero più un transessuale che una donna.