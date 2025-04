Quotidiano.net - Wall Street: future in calo in attesa di dati sull'inflazione e asta Treasury

surestano in deciso ribasso a due ore dall'avvio delle contrattazioni mentre c'èper iamericana e per un'ditrentennali che darà indicazioni'appetito degli investitori per il debito Usa. L'avvio a New York si prospetta nuovamente in ribasso, dopo il rimbalzo della vigilia dovuto alla tregua di 90 giorni concessa dal presidente americano Donald Trump sui dazi reciproci. Isul Nasdaq cedono il 2,1%, quelli'S&P 500 l'1,8% e quelli sul Dow Jones l'1,4%, con gli investitori ancora scottati dagli sconvolgimenti sui mercati dell'ultima settimana e dalle incertezze e dall'imprevedibilità delle politiche di Trump e dei loro effetti'economia. "Il danno è stato fatto. Hanno aperto un vaso di Pandora e non possono disfare quello che è stato fatto con un comunicato", ha dichiarato Colim Graham di Robeco, secondo quanto riferisce Bloomberg.