Milleunadonna.it - Bianca Balti sapeva di essere predisposta per il cancro e risponde alle critiche: "Perché non mi sono operata"

Leggi su Milleunadonna.it

di avere una predisposizione almolto prima che il tumore si manifestasse lo scorso settembre. Eppure, la top model che ha incantato Sanremo con il suo sorriso contagioso, ha scelto di non operarsi, di non intervenire chirurgicamente in modo preventivo. E come sempre nella sua vita, rivendica la sua decisione ea.