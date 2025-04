124 milioni per potenziare rete e servizio Ecco il piano di Nuove Acque per Arezzo

Nuove Acque intende investire in provincia di Arezzo per completare le opere di efficientamento e riqualificazione della rete idrica locale. 123,94 milioni di euro che, in quattro anni, verranno spesi dal gestore su più fronti. Arezzonotizie.it - 124 milioni per potenziare rete e servizio. Ecco il piano di Nuove Acque per Arezzo Leggi su Arezzonotizie.it Cento euro per ogni cittadino. È questa la spesa pro capite annua cheintende investire in provincia diper completare le opere di efficientamento e riqualificazione dellaidrica locale. 123,94di euro che, in quattro anni, verranno spesi dal gestore su più fronti.

124 milioni per potenziare rete e servizio. Ecco il piano di Nuove Acque per Arezzo. Snam lancia piano da 12,4 miliardi al 2029. Focus su infrastrutture e transizione verso lo zero netto. PNRR, Iren ottiene 160 milioni di euro per la transizione ecologica. Trasporti, via libera all’elettrificazione della rete ferroviaria con la linea Cagliari-Oristano. Il Presidente Solinas: Obiettivo atteso da anni, investimenti importanti per potenziare la qualità del servizio. “Numerosi e radicali interventi sulla linea ferroviaria di FSE renderanno il trasporto ferroviario in Salento moderno, sicuro ed efficiente entro i prossimi quattro anni”. Ecco il nuovo bus ecologico In strada altri 124 per Expo. Ne parlano su altre fonti

Autostrade, nel 2023 investimenti per 1,63 miliardi per potenziare la rete - la resilienza delle infrastrutture ed a potenziare i nodi critici della rete fluidificando il traffico e contribuendo al processo di decarbonizzazione e transizione energetica». L’informazione ... (ilsole24ore.com)

Dazn: «CDN Edge funzionanti, investiti tre milioni per potenziare la rete» - Su questo progetto di digitalizzazione e potenziamento della rete del paese, Dazn ha investito oltre tre milioni per questa stagione. Sempre in riferimento a Dazn Edge, l’Agcom ha preso atto del fatto ... (digital-news.it)

Amap, pronto il piano per l'investimento da 135 milioni per la rete idrica di Palermo - Un investimento di 135 milioni di euro per rivoluzionare la rete idrica di Palermo e provincia ... ridurre le perdite e potenziare gli impianti di depurazione, con interventi strategici che ... (msn.com)