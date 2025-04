Quifinanza.it - Luxottica premia i dipendenti con 40 milioni, quanto riceverà ogni lavoratore

Essilorha annunciato un nuovo premio aziendale da 40di euro destinato ai suoi circa 13.000italiani, con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Il riconoscimentoi risultati raggiunti nel 2024 in termini di redditività e sostenibilità e conferma il trend positivo già registrato lo scorso anno.Il premio base è di 3.181 euro lordi, che può salire fino a 4.100 euro grazie a performance individuali e fino a 4.400 euro se convertito in beni e servizi welfare.Bonus: aammontaIl premio interesserà circa 13.000 lavoratori, con un ampliamento del 10% rispetto all’anno precedente. Il premio base fissato a 3.181 euro lordi sarà erogato in busta paga, ma potrà salire fino a 4.100 euro lordi in base alle prestazioni individuali, secondoemerso durante l’incontro tra l’azienda e le rappresentanze sindacali.