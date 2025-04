Due senza fissa dimora morti in piazza Tasso

senza fissa dimora sono stati trovati morti nelle ultime ore in piazza Tasso, Oltrarno. In entrambi i casi si escludono morti violente, o a seguito di traumi. Entrambi erano conosciuti, sia dai residenti che dal Comune, che li seguiva con i propri servizi sociali e assistenziali, secondo. Firenzetoday.it - Due senza fissa dimora morti in piazza Tasso Leggi su Firenzetoday.it Duesono stati trovatinelle ultime ore in, Oltrarno. In entrambi i casi si escludonoviolente, o a seguito di traumi. Entrambi erano conosciuti, sia dai residenti che dal Comune, che li seguiva con i propri servizi sociali e assistenziali, secondo.

Trovate morte due persone in piazza. Firenze, due senza tetto morti in poche ore in piazza Tasso. Stranieri senza fissa dimora trovati a dormire nell'ex commerciale Le Torri: denunciati per aver forzato la po. Rubano un portafogli con 500 sterline: beccate due ragazze e due ragazzi senza fissa dimora. Sicurezza in città, la Polizia espelle due persone senza fissa dimora. Droga a Cecina, i carabinieri denunciano due stranieri senza fissa dimora. Ne parlano su altre fonti

Stranieri senza fissa dimora trovati a dormire nell'ex commerciale Le Torri: denunciati per aver forzato la porta e invaso l'edificio - ROVIGO - Chiuso ormai da due anni dopo che ha abbassato le serrande l'unica attività rimasta, vale a dire il supermercato della Coop, con in mezzo un fallimento per una parte del ... (ilgazzettino.it)

Nasconde 89 cartucce per stampanti in due borse "schermate" con fogli di alluminio e tenta di rubarle: arrestato 32enne senza fissa dimora - VERONA - Un ingegnoso tentativo di furto è stato sventato ieri, giovedì 3 aprile 2025, all'interno del centro commerciale "Le ... (msn.com)

Tenta di violentare due donne con la scusa di chiedere una sigaretta: fermato un 29enne incastrato dalle telecamere - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno fermato un 29enne originario dell’Eritrea, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di due ... (msn.com)