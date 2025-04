Migranti nel 2024 sbarchi in calo del 57% sulle coste italiane

2024 gli arrivi sulle coste italiane sono diminuiti del 58%. Lo scorso anno in 1742 sbarchi sono arrivati nel nostro paese, attraverso le rotte del Mediterraneo, 66.617 Migranti irregolari contro i 157.651 del 2023. È drasticamente diminuito il flusso proveniente dalla Tunisia (-80,08%) dalla Turchia (-51,14%) dalla Libia (-18,675). Tgcom24.mediaset.it - Migranti, nel 2024 sbarchi in calo del 57% sulle coste italiane Leggi su Tgcom24.mediaset.it È questa la fotografia che emerge dai dati diffusi in occasione del 173esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. Nelgli arrivisono diminuiti del 58%. Lo scorso anno in 1742sono arrivati nel nostro paese, attraverso le rotte del Mediterraneo, 66.617irregolari contro i 157.651 del 2023. È drasticamente diminuito il flusso proveniente dalla Tunisia (-80,08%) dalla Turchia (-51,14%) dalla Libia (-18,675).

