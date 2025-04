Lanazione.it - Piazza Tasso, due uomini morti in poche ore

Firenze, 10 aprile 2025 – Due decessi inore. È mistero a Firenze, dove duesono stati trovati senza vita, forse per malore, nelle panchine dei giardini di. Entrambi, italiani, sono due senza tetto molto conosciuti nella zona. Il primo è stato trovato intorno alle 23 di mercoledì 9 aprile. Ad accorgersi del corpo su una panchina un passante che ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per gli accertamenti. Il secondo invece, 54 anni, è stato trovato nella mattina di oggi, 10 aprile, da un’infermiera che stava passando tra i giardini di. Entrambi i decessi sarebbero riconducibili a infarto, ma sono in corso gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica per gli accertamenti. Arrivato anche il pm.