Dalle vicende Lautaro e Osimhen alla Nazionale parla Gravina | VIDEO CM IT

All'evento 'Il Foglio a San Siro' il presidente della Federcalcio Gravina ha risposto in merito alle vicende Osimhen e Lautaro Martinez.

"Ci sono dei tempi da rispettare – le parole del numero uno della Federazione italiana – Anzi di solito la Giustizia sportiva arriva molto prima rispetto ad altri ambiti". Gravina ha parlato anche della Nazionale: "Siamo fiduciosi per il Mondiale, anche se abbiamo pochi giocatori selezionabili".

