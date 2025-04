Lettera43.it - L’Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Stati Uniti

In risposta alla decisione di Donald Trump dire per 90l’entrata in vigore dei(ad eccezione di quelli per la Cina), l’Unione europea ha fatto lo stesso,ndo per lo stesso periodo di tempo idel 25 per cento sui prodotti americani. L’ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen che ha accolto con favore l’annuncio del presidente Usa e spera ora in negoziati costruttivi e soddisfacenti con gli, per raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso. «Se non lo saranno, scatteranno le nostremisure». «Vogliamo parlare con gli americani», ha aggiunto il portavoce della Commissione europea per il Commercio Olof Gill. «Abbiamo offertozero reciproci sui beni industriali e crediamo sia possibile arrivare a soluzioni che evitino tariffe che riteniamo dannose eproducenti».