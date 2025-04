Repubblica Dominicana crollo tetto in discoteca | due italiani tra le vittime

italiani fra le oltre 200 persone decedute in seguito al crollo del tetto della nota discoteca Jet Set di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, nella notte fra lunedì e martedì. Lo apprende LaPresse da fonti informate mentre manca ancora l’ufficialità da parte delle autorità locali. Si tratterebbe di una donna Dominicana con doppia cittadinanza e di un uomo. Repubblica Dominicana, il bilancio dei morti sale a 218Il bilancio dei morti è salito a 218. Lo ha riferito il direttore del Centro delle operazioni d’emergenza, Juan Manuel Méndez, spiegando che le squadre sul posto stanno ancora cercando vittime e potenziali sopravvissuti, anche se da martedì pomeriggio non è stato trovato nessuno vivo. “Non abbandoneremo nessuno. Il nostro lavoro continuerà”, ha assicurato. Lapresse.it - Repubblica Dominicana, crollo tetto in discoteca: due italiani tra le vittime Leggi su Lapresse.it Ci sarebbero anche duefra le oltre 200 persone decedute in seguito aldeldella notaJet Set di Santo Domingo, nella, nella notte fra lunedì e martedì. Lo apprende LaPresse da fonti informate mentre manca ancora l’ufficialità da parte delle autorità locali. Si tratterebbe di una donnacon doppia cittadinanza e di un uomo., il bilancio dei morti sale a 218Il bilancio dei morti è salito a 218. Lo ha riferito il direttore del Centro delle operazioni d’emergenza, Juan Manuel Méndez, spiegando che le squadre sul posto stanno ancora cercandoe potenziali sopravvissuti, anche se da martedì pomeriggio non è stato trovato nessuno vivo. “Non abbandoneremo nessuno. Il nostro lavoro continuerà”, ha assicurato.

