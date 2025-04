Guerra di Trump ai soffioni della doccia deboli ecco la nuova legge del tycoon

Trump in tema di dazi, il presidente americano ha colto l’occasione per tornare su una delle sue storiche battaglie personali: quella contro i soffioni della doccia a basso flusso. Nella serata di ieri ha infatti firmato un ordine esecutivo per revocare una . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Mentre i riflettori mediatici erano puntati sull’inversione di rotta di Donaldin tema di dazi, il presidente americano ha colto l’occasione per tornare su una delle sue storiche battaglie personali: quella contro ia basso flusso. Nella serata di ieri ha infatti firmato un ordine esecutivo per revocare una .

Guerra di Trump ai soffioni della doccia "deboli", ecco la nuova legge del tycoon. Trump contro le docce liberticide di Biden: «Ci metto un'ora a lavarmi, è ridicolo. I miei capelli devono essere perfetti. Trump firma anche contro le docce di Biden: "Il getto è debole. Ci metto un’ora a lavarmi, i miei capelli devono essere perfetti". Pechino Express, nuova tappa oggi: dove saranno oggi i concorrenti?. Berrettini-Musetti, derby a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla. “Non riesco a lavare i miei bellissimi capelli”: Trump fa modificare una legge sull’acqua. Ne parlano su altre fonti

Guerra di Trump ai soffioni della doccia "deboli", ecco la nuova legge del tycoon - (Adnkronos) - Mentre i riflettori mediatici erano puntati sull’inversione di rotta di Donald Trump in tema di dazi, il presidente americano ha colto l’occasione per tornare su una delle sue storiche b ... (msn.com)

Trump firma anche contro le docce di Biden: "Il getto è debole. Ci metto un’ora a lavarmi, i miei capelli devono essere perfetti" - Il presidente ha riaperto una delle sue battaglie più singolari: quella contro i soffioni a basso flusso introdotti da Joe Biden per ridurre il consumo ... (huffingtonpost.it)

Trump sospende i dazi per 3 mesi, ma è guerra alla Cina - Con una mossa a sorpresa che appare un vero e proprio dietrofront, Donald Trump ha annunciato su Truth che sospende immediatamente per tre mesi, nel giorno della loro entrata in vigore, i dazi ... (ansa.it)