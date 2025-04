Calcionews24.com - Calciomercato Juve, rivoluzione in attacco: via Vlahovic, Kolo Muani e Milik. Ecco chi sono i quattro obiettivi

Leggi su Calcionews24.com

, al via lainai saluti, la dirigenza bianconera ha puntato gli occhi su 4Molto importanti gli aggiornamenti che riguardano ildellache, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate metterà in atto una vera e propriaper quanto riguarda .