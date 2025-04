Enrico Brignano torna in scena con il nuovo spettacolo Bello di mamma!

Enrico Brignano torna in scena con un nuovo e attesissimo spettacolo: "Bello di mamma!" (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraverserà l'Italia nell'estate 2025, a partire dal 4 giugno con un'anteprima nazionale dall'Arena del Mare di Termoli.LE DATEDebutto il 7 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, una delle location più suggestive e simboliche d'Italia. Le altre date: 9 giugno Todi (piazza del Popolo), 14 giugno Capannori (Area Verde), 24 giugno Ferrara (Ferrara Summer Festival), 27 giugno Caserta (Belvedere S. Leucio), 29 giugno Genova (Arena del Mare), 5 luglio Senigallia (piazza Garibaldi), 8 luglio Peccioli (Anfiteatro Fonte Mazzola), 10 luglio Villafranca (Castello Scaligero), 11 luglio Cernobbio (Lake Sound Park), 13 luglio Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria), 17 luglio Sabaudia (Arena del Mare Bcc Roma), 20 luglio Siracusa (Teatro Greco), 16 agosto Alghero (Anfiteatro Ivan Graziani), 18 agosto Paestum (Arena dei Templi), 20 agosto Lecce (Cave del Duca), 22 agosto Ostuni (Foro Boario), 23 agosto Pescara (Porto Turistico), 27 agosto Lamezia Terme (Teatro di Parco Mitoio), 29 agosto Taormina (Teatro Greco), 30 agosto Palermo (Teatro di Verdura).

