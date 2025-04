Gqitalia.it - La fragranza senza tempo per antonomasia è quella al vetiver, provare per credere

Ilprofumo non "fa rumore". Non è costruito per colpire, per attirare l'attenzione a tutti i costi, non cerca l'applauso ma vuole lasciare un segno. È il profumo dell'uomo che cammina a testa alta, che ha gusto ma non lo ostenta. Quello che sceglie un buon whiskey torbato, un paio di scarpe ben fatte, e unache non ha bisogno di filtri. Come disse Jean-Paul Guerlain: «Un buon profumo non ti precede. Resta, quando te ne vai», ed è esattamente quello che il rinomato profumiere è riuscito a fare con, il profumo della maison che è la quintesdella pianta. Lanciato nel 1958, ancora oggi, a distanza di, è un riferimento assoluto per chi cerca unamaschile elegante, ma discreta e allo stessoin grado di catturare l'attenzione; questo profumo ci riesce grazie alla sinfonia perfettamente equilibrata tra agrumi freschi, spezie calde e il cuore secco e terroso del