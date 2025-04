Lettera43.it - Trump e le accuse di aggiotaggio: così con i dazi può aver manipolato il mercato

è un reato finanziario che consiste nel provocare artificialmente l’aumento o il ribasso dei prezzi di merci o titoli. È punito dall’articolo 501 del Codice penale.Svelato ieri sera il vero significato dell’acronimo MAGA pic.twitter.com/8MpEozeh3o— Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) April 10, 2025Difficile trovare un’altra definizione per ciò che negli ultimi giorni ha combinato Donald. Riavvolgiamo il nastro. Il 2 aprile – il cosiddetto Liberation Day – il presidente Usa ha annunciato ireciproci (calcolati con formule creative, per usare un eufemismo). In cinque giorni le Borse globali hanno mandato in fumo qualcosa come 14.500 miliardi di dollari gettando nel panico mezzo mondo, tranne Matteo Salvini e Giorgia Meloni: la premier, pur cercando di minimizzare, ha estratto dal cilindro 25 miliardi tra fondi di coesione e Pnrr per aiutare i settori più vulnerabili.