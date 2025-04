Cityrumors.it - L’ammissione di Sangiuliano: “Mesi di sofferenza. Mi sto chiedendo una cosa”

L’ex ministro in un’intervista a ‘Il Giornale’ è ritornato sulle vicende personali che lo hanno portato a rassegnare le dimissioni dal suo ruoloÈ trascorso quasi un anno dall’inizio della vicenda. L’ex ministro è finito al centro di un polverone per il suo rapporto con Maria Rosaria Boccia. Una vicenda che ha portato il giornalista a rassegnare le dimissioni proprio per dedicarsi meglio ad affrontare la questione giudiziaria, che per sua fortuna si è conclusa con l’archiviazione.di: “di. Mi stouna” (Ansa) – cityrumors.itUna odissea che comunque ha lasciato il segno. Ad ammetterlo è lo stessoin un’intervista a Il Giornale. Al quotidiano l’ex ministro ha ammesso che sono statidi grandeesistenziale, ma da parte sua c’è la volontà di voltare pagina ed iniziare un nuovo percorso.