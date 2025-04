Si abbassano i finestrini dell' auto presidenziale | Carlo e Camilla salutano i curiosi fuori il Ridolfi

Carlo e la regina Camilla, quando stavano lasciato il Ridolfi a bordo dell'Audi della presidenza della Repubblica, hanno abbassato il finestrino per salutare i curiosi che si erano radunati all'esterno dello scalo. Un gesto d'affetto ben accolto dai. Forlitoday.it - Si abbassano i finestrini dell'auto presidenziale: Carlo e Camilla salutano i curiosi fuori il Ridolfi Leggi su Forlitoday.it Curioso retroscena dall'aeroporto di Forlì. Ree la regina, quando stavano lasciato ila bordo'Audia presidenzaa Repubblica, hanno abbassato il finestrino per salutare iche si erano radunati all'esternoo scalo. Un gesto d'affetto ben accolto dai.

Palermo: non si abbassano i finestrini dell’auto, nel telaio ci sono 80 kg di hashish. Arrestato 51enne campano. Palermo, 80 chili di hashish in auto: «Così carica che non si abbassano i finestrini». Climatizzatore dell'auto in inverno: il trucco per non fare appannare i vetri. Auto Notizie: La Nuova MINI Cabrio, Eleganza e Tecnologia in un’Icona. Auto in sosta con finestrino aperto: perché si rischia una multa. La nuova tecnica per rubare nelle automobili. Ne parlano su altre fonti

Lascia il finestrino dell'auto abbassato e viene multato per «istigazione al furto»: si rischiano sanzioni fino a 173 euro - Un uomo parcheggia la sua macchina e lascia il finestrino aperto, al suo ritorno l'amara sorpresa: la multa sul parabrezza. Il motivo? Lasciare ... (msn.com)

Parcheggia l'auto e lascia il finestrino abbassato, al ritorno trova una multa da 42 euro per «comportamento che istiga al furto» - Lasciare il finestrino dell’auto leggermente abbassato può costare caro. Lo ha scoperto a sue spese un automobilista di Vicenza, che si ... (msn.com)

Hai il finestrino abbassato? Da non credere, arriva la multa: è già successo - Incredibile, puoi ritrovarti a pagare una multa per aver lasciato l'auto con il finestrino aperto. Il Codice della Strada non perdona ... (temporeale.info)