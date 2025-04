Puntomagazine.it - L’UE sospende i dazi contro gli Stati Uniti: von der Leyen accoglie con favore la decisione di Trump

Bruxelles mette in pausa lemisure per 90 giorni: “Vogliamo dare una possibilità ai negoziati”Bruxelles – La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha accolto conl’annuncio del presidente degliDonalddire gli aumenti tariffari previsti, definendolo “un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”.In una nota ufficiale, von derha sottolineato l’importanza di “condizioni chiare e prevedibili” per il corretto funzionamento del commercio internazionale e delle catene di approvvigionamento. “L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli”, ha ribadito la presidente.Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, ha precisato che la Commissione valuterà con attenzione gli ultimi sviluppi, in stretta consultazione con glimembri e con l’industria.