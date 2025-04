Quotidiano.net - Wall Street: futures in ribasso, attesa per inflazione USA e asta Treasury

I future surestano in decisoa due ore dall'avvio delle contrattazioni mentre c'èper i dati sull'americana e per un'ditrentennali che darà indicazioni sull'appetito degli investitori per il debito Usa. L'avvio a New York si prospetta nuovamente in, dopo il rimbalzo della vigilia dovuto alla tregua di 90 giorni concessa dal presidente americano Donald Trump sui dazi reciproci. I future sul Nasdaq cedono il 2,1%, quelli sull'S&P 500 l'1,8% e quelli sul Dow Jones l'1,4%, con gli investitori ancora scottati dagli sconvolgimenti sui mercati dell'ultima settimana e dalle incertezze e dall'imprevedibilità delle politiche di Trump e dei loro effetti sull'economia. "Il danno è stato fatto. Hanno aperto un vaso di Pandora e non possono disfare quello che è stato fatto con un comunicato", ha dichiarato Colim Graham di Robeco, secondo quanto riferisce Bloomberg.