Perquisizione in casa trovati hashish e marijuana | arrestato un uomo 39enne

arrestato ieri mattina Massimo Mancarella, un 39enne di Arnesano.L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Sezione operativa di Lecce che covavano già diversi sospetti su di lui, tant’è che la. Lecceprima.it - Perquisizione in casa, trovati hashish e marijuana: arrestato un uomo 39enne Leggi su Lecceprima.it ARNESANO – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con quest’accusa è statoieri mattina Massimo Mancarella, undi Arnesano.L’è stato fermato dai carabinieri della Sezione operativa di Lecce che covavano già diversi sospetti su di lui, tant’è che la.

Perquisizione in casa, trovati hashish e marijuana: arrestato un uomo 39enne. Aveva in casa quasi tre etti di hashish: denunciato 40enne per detenzione ai fini di spaccio. Fermato con la marijuana al parco, in casa ne nasconde altra: arrestato. Trovato con cocaina, hashish e marijuana durante perquisizione domiciliare: arrestato. Cocaina e hashish in auto e a casa. In manette 43enne insospettabile. Un etto di hashish in casa, quarantenne arrestato dopo la perquisizione. Ne parlano su altre fonti

Aveva tre etti di hashish in casa: denunciato dalla Polizia di Senigallia - La perquisizione dava esito positivo per cui si è proceduto al sequestro di circa 300 grammi di hashish; l’uomo è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di ... (senigallianotizie.it)

Gli trovano droga in casa, denunciato 55enne - MANTOVA Lo scorso 2 aprile una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, durante un controllo, effettuava una perquisizione a carico di ... (vocedimantova.it)

Gli trovano tre etti di hashish pronti per lo spaccio, arrestato 25enne - Arrestato dai carabinieri per spaccio un 25enne di Sommacampagna, aveva con sè 5 panetti di hashish per 325 grammi. (veronaoggi.it)