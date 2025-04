Inter-news.it - Inter, il punto dall’allenamento: novità Taremi! Notizie positive su Dimarco – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’ha concluso la seduta di allenamento odierna ad Appiano Gentile con diverseimportanti in vista della sfida di sabato contro il Cagliari. Buoneper Simone Inzaghi, che inizia a recuperare pedine fondamentali per il rush finale della stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le prime buoneriguardano principalmente le condizioni di Federicoe Mehdi.IL REPORT – L’oggi si è riunita in allenamento per preparare per la prima volta la sfida in casa contro il Cagliari. Hanno svolto lavoro a parte Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, entrambi alle prese con problemi fisici che li terranno ancora lontani dal campo per un po’ di giorni. Sorride invece Mehdi: l’attaccante iraniano ha lavorato in maniera personalizzata ma il suo rientro in gruppo è ormai imminente.