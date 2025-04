BC Servizi impresa da brividi | Tortona battuta sulla sirena

Tortona nel finale. Due punti d’oro per la classifica.BC Servizi Scuola Basket Arezzo – Gulliver Derthona Basketball Lab 66-64Parziali: 13-18, 29-39, 46-55BC Servizi: Toia 6, Nica ne, Iannicelli 2, Dal Pos 9, Buzzone 11, Lemmi 2, Prenga 19, Vagnuzzi, Kader 3, Fabrizi ne, Bischetti 14.Allenatore: Fioravanti – Ass. LibertoGulliver: Fonio Fracchia, Fogliato 2, Lisini, Farias 16, Albertinazzi 2, Borasi, Diodati 3, Aprile 10, Bellinaso 15, Gatti 16, Cissè.Allenatore: Ansaloni – Ass. Fanaletti, CensuriniUna partita sofferta, tesa, quasi persa. Ma poi, in un finale palpitante, la BC Servizi tira fuori il carattere e si prende una vittoria di quelle che valgono doppio, mantenendo il settimo posto in classifica e allungando a +4 sul Costone Siena. Lortica.it - BC Servizi, impresa da brividi: Tortona battuta sulla sirena Leggi su Lortica.it Rimonta straordinaria della squadra di coach Fioravanti che, nonostante una serata complicata, trova energia e cuore per superarenel finale. Due punti d’oro per la classifica.BCScuola Basket Arezzo – Gulliver Derthona Basketball Lab 66-64Parziali: 13-18, 29-39, 46-55BC: Toia 6, Nica ne, Iannicelli 2, Dal Pos 9, Buzzone 11, Lemmi 2, Prenga 19, Vagnuzzi, Kader 3, Fabrizi ne, Bischetti 14.Allenatore: Fioravanti – Ass. LibertoGulliver: Fonio Fracchia, Fogliato 2, Lisini, Farias 16, Albertinazzi 2, Borasi, Diodati 3, Aprile 10, Bellinaso 15, Gatti 16, Cissè.Allenatore: Ansaloni – Ass. Fanaletti, CensuriniUna partita sofferta, tesa, quasi persa. Ma poi, in un finale palpitante, la BCtira fuori il carattere e si prende una vittoria di quelle che valgono doppio, mantenendo il settimo posto in classifica e allungando a +4 sul Costone Siena.

Serata magica al PalaEstra. La BC Servizi compie l'impresa e batte la capolista Oleggio. Ne parlano su altre fonti

La BC Servizi compie l'impresa superando la capolista Oleggio al Palasport Estra - Arezzo, 24 marzo 2025 –Affermazione di prestigio per la BC Servizi di coach Fioravanti, gli amaranto riescono infatti ad imbrigliare Oleggio e conquistare due punti che tengono in corsa il ... (lanazione.it)

La BC Servizi compie l'impresa superando la capolista Oleggio al Palasport Estra - BC Servizi: Toia 14, Nica ne, Iannicelli 2, Dal Pos 18, Buzzone 19, Lemmi 9, Prenga 12, Vagnuzzi, Kader 9, Fabrizi ne, Bischetti 9. All.Fioravanti Ass.Liberto Magic ... (www3.saturnonotizie.it)

Serata magica al PalaEstra. La BC Servizi compie l'impresa e batte la capolista Oleggio - Affermazione di prestigio per la BC Servizi di coach Fioravanti: gli amaranto riescono infatti a imbrigliare Oleggio e conquistare due punti che tengono in corsa il quintetto aretino per un posto nei ... (today.it)