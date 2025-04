Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Giovanni Siciliano: quattro figli da tre donne diverse

Leggi su Anticipazionitv.it

è attualmente uno dei cavalieri del Trono Over dipiù discussi, spesso al centro dell’attenzione per atteggiamenti ritenuti arroganti da parte di alcune dame del parterre. Ma chi è davvero l’uomo dietro il personaggio televisivo? Sui social ha scelto di aprirsi, raccontando la sua complessa vita familiare, la passione per la pizza e per la sua moto, e la ricerca di una donna che condivida i suoi stessi valori.con tresi raccontaIn un video pubblicato su Instagram,ha voluto chiarire la sua situazione familiare: “Io in totale ho, avuti con tre. Il primo ha 20 anni e l’ho avuto con la prima moglie, Lorenzo. Poi ho Melissa e Michele, che vedete spesso nei video, di 6 e 4 anni avuti con la seconda moglie.