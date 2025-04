Crea un passaporto falso con ChatGPT e supera i controlli | il test di Borys

Creare facilmente dati sintetici per superare i controlli o permettere l'accesso non autorizzato a dispositivi, aree sicure o informazioni sensibili. Leggi su Fanpage.it L'esperimento dimostra che i sistemi di verifica tradizionali non sono sufficienti. I truffatori possonore facilmente dati sintetici perre io permettere l'accesso non autorizzato a dispositivi, aree sicure o informazioni sensibili.

