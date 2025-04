Ilfattoquotidiano.it - Strage di Ustica, L’Espresso: “L’aereo fu centrato da un caccia Usa che inseguiva un Mig libico”

Il “cedimento strutturale”, l’ordigno esplosivo a bordo, il missile francese, solo per citarne alcune. Negli anni sono emerse diverse ipotesi sulle cause delladi, l’incidente aereo avvenuto il 27 giugno 1980 nel mar Tirreno tra le isole di Ponza e. Ora un’inchiesta desegue la pista che porta verso gli Stati Uniti. La morte degli 81 passeggeri del volo IH870 dell’Itavia partito da Bologna e diretto a Palermo non fu causata da un attentato, e nemmeno da un missile, in quanto non ci sono tracce materiali di un’esplosione, interna o esterna. I resti del, la perizia tecnica e le testimonianze tutte ci portano verso un’unica, ineluttabile conclusione: il DC-9, subito prima della sua tragica caduta, fuda unamericano, impegnato nell’inseguimento di un Mig”.