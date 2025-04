Bambina di cinque anni di Caprie morta per emorragia in ospedale accertamenti in corso

Bambina di cinque anni residente a Caprie è morta nella tarda serata di ieri, mercoledì 9 aprile 2025, all'ospedale Regina Margherita di Torino a causa di un'emorragia che le è stata fatale. La piccola si era sentita male in casa ed era intervenuto, l'elisoccorso, che aveva eseguito il.

