La storia di Venezia in 1600 secondi | gran finale di stagione al Teatro Villa Belvedere

stagione di Teatro indipendente “Molecole” al Teatro Villa Belvedere di Mirano, con lo spettacolo Venezia Millenaria, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Pantakin. Organizzata dal Comune di Mirano con la direzione artistica di Farmacia Zooè. Veneziatoday.it - La storia di Venezia in 1600 secondi: gran finale di stagione al Teatro Villa Belvedere Leggi su Veneziatoday.it Domenica 13 aprile, alle ore 18.00, si chiude ladiindipendente “Molecole” aldi Mirano, con lo spettacoloMillenaria, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Pantakin. Organizzata dal Comune di Mirano con la direzione artistica di Farmacia Zooè.

I primi “lockdown” della storia. Come Venezia riuscì ad arginare e poi sconfiggere la peste nel 1600 - Guardarsi da chi non si guarda’, presentato all’ISS il volume che racconta come Venezia per prima nel mondo ... certo la prima epidemia della nostra storia e le quarantene non sono una novità. (quotidianosanita.it)

I 1600 anni di Venezia, celebrazioni fino al 2022 - (ANSAmed) - VENEZIA, 22 MAR - Festeggia i 1600 anni dalla sua fondazione la città di Venezia, che da giovedì 25 marzo fino a tutto il 2022 proporrà un calendario di eventi per raccontare la ... (ansa.it)