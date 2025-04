Dilei.it - Ben Affleck dopo JLo: il suo nuovo interesse è una ex di Brad Pitt

Leggi su Dilei.it

È ufficiale: Benè disulla piazza.la rottura – sobria ma definitiva – con JLo, l’attore premio Oscar sembrerebbe aver riacceso il radar sentimentale. E secondo fonti vicine all’attore, il suoavrebbe tutte le carte in regola per risvegliare la fantasia hollywoodiana: è carismatica, pluripremiata e anche lei reduce da un matrimonio che ha fatto storia.Bene la fascinazione per Angelina JolieTra Bene Angelina Jolie non ci sono stati, almeno finora, flirt pubblici o dichiarazioni plateali. Ma chi segue le dinamiche stellari di Hollywood lo sa: spesso è nei dettagli che si nascondono le grandi storie. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ben avrebbe confessato ad amici fidati di avere “da sempre una cotta per Angelina”.E non si tratterebbe di una semplice infatuazione estetica.