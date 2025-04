Screenworld.it - Scoperti pericolosi spyware nascosti nelle app Android (il NCSC è preoccupato)

Leggi su Screenworld.it

In un’epoca in cui la nostra vita digitale è sempre più intrecciata con l’uso quotidiano di smartphone, tablet e app, la cybersicurezza diventa una priorità cruciale. Recentemente, il National Cyber Security Centre () del Regno Unito ha sollevato un’allerta preoccupante. Grazie al report di TechCrunch, decine di applicazioniapparentemente innocue contenevanoprogettati per sorvegliare specifici gruppi etnici e dissidenti politici. L’inchiesta, condotta con il supporto di altri paesi alleati, rivela una minaccia invisibile ma estremamente pervasiva, che mette a rischio la privacy e i diritti di milioni di utenti in tutto il mondo.Secondo quanto riportato dal, insieme ad autorità di Australia, Canada, Germania, Nuova Zelanda e Stati Uniti, una lunga lista di applicazioniapparentemente legittime è stata usata per diffonderesofisticati.