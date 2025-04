Catania celebra in piazza Palestro il 173esimo anniversario della fondazione della polizia

Catania la polizia di Stato ha celebrato il 173° anniversario della fondazione con una cerimonia in piazza Palestro, svoltasi questa mattina alla presenza delle massime autorità civili e militari della città. Gli studenti degli istituti comprensivi di San Cristoforo sono stati coinvolti. Cataniatoday.it - Catania celebra in piazza Palestro il 173esimo anniversario della fondazione della polizia Leggi su Cataniatoday.it Anche aladi Stato hato il 173°con una cerimonia in, svoltasi questa mattina alla presenza delle massime autorità civili e militaricittà. Gli studenti degli istituti comprensivi di San Cristoforo sono stati coinvolti.

"Esserci sempre", la polizia di Stato celebra il 173° anniversario in piazza Palestro. Domani in piazza Palestro la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario della fondazione, diverse le iniziative in programma. 'Esserci sempre', la polizia di Stato celebra il 173° anniversario in piazza Palestro. La polizia compie 173 anni, in piazza Palestro la festa con i cittadini e gli studenti. Sant’Agata 2025: il 4 Febbraio si Celebra il Giro Esterno. Catania, sparatoria in piazza Palestro, grave 21 enne. Ne parlano su altre fonti

Polizia, in piazza Palestro per celebrare il 173° anno dalla fondazione - CATANIA – A Catania la Polizia di Stato ricorderà il 173° anniversario della fondazione in piazza Palestro con un grande momento di festa che verrà condiviso insieme ai cittadini, nel cuore del quarti ... (livesicilia.it)

“Esserci Sempre”: la Polizia di Stato celebra a Catania il 173° anniversario in piazza Palestro - CATANIA – Sarà una giornata di festa e partecipazione quella in programma giovedì 10 aprile, quando la Polizia di Stato celebrerà a Catania il 173° an [...] ... (newsicilia.it)

Piazza Palestro verrà pedonalizzata - Al via, dopo il sopralluogo dello scorso 26 marzo, un importante intervento per la riqualificazione di piazza Palestro, che diventerà interamente pedonalizzata. La piazza è conosciuta da molti come ... (ciociariaoggi.it)