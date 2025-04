Restituita alla Chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin rubata da un 70enne di Verbania

Restituita alla Chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin, che lo scorso mese era stata rubata da un 70enne di Verbania. Oggi il parroco don Francesco Monetti ha ricevuto l'immagine dal maresciallo Marialdo Rossin, comandante dei carabinieri di Legnaro, ringraziandolo per l'enorme lavoro svolto in tempi rapidissimi. Leggi su Fanpage.it È statadiladi, che lo scorso mese era statada undi. Oggi il parroco don Francesco Monetti ha ricevuto l'immagine dal maresciallo Marialdo Rossin, comandante dei carabinieri di Legnaro, ringraziandolo per l'enorme lavoro svolto in tempi rapidissimi.

