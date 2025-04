Ilfoglio.it - Il Foglio a San Siro 2025. Segui in diretta la sessione pomeridiana

Anche quest'anno ilSportivo torna a Sanper la festa dello sport. Giovedì 10 aprile dalle 9,30 alle 17.30, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si incontrano i protagonisti dello sport Gli ospiti Marco Balich Direttore artistico cerimonia d’apertura Giochi 2026 Angelo Binaghi Presidente Federazione Tennis Padel Davide Bruno, Politecnico di Milano e socio fondatore ION Carmelo Carbotti Head of Strategic Marketing and Research Office at Banca Ifis Rebecca Corsi Vicepresidente Empoli Fefè De Giorgi Ct Italia volley maschile Nausicaa Dell’Orto Giocatrice di football americano Mauro Fabris Presidente Lega volley femminile Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia Umberto Gandini Presidente Lega Basket Giulia Ghiretti Campionessa paralimpica nuoto Gabriele Gravina Presidente Figc Jonathan Kogasso Pugile, campione italiano dei massimi Giovanni Malagò Presidente del Coni Giuseppe Marotta Presidente Inter Federica Masolin Conduttrice della Champions League su Sky Sport Fabio Pagliara presidente MSA Michele Padovano Ex calciatore, commentatore Sky Luca Pancalli Presidente Cip Luca Percassi Ad Atalanta Gianni Petrucci Presidente Fip Matteo Piano giocatore Allianz Milano Federica Picchi Sottosegretario con delega Sport e Giovani della Lombardia Gianmarco Pozzecco Ct Italia basket Gonzalo Quesada Ct Italia Rugby Stefano Raimondi Sei ori paralimpici nuoto Martina Riva Assessora Sport e Giovani comune di Milano Marco Riva Presidente Coni Lombardia Giulia Rizzi Campionessa olimpica scherma Luca Santandrea General Manager Coca-Cola Milano Cortina 2026 Paolo Scaroni Presidente Milan Valentina Sestan Responsabile Strategic CEO Projects e Responsabile Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz Spa Ezio Simonelli Presidente Lega Serie A Francesco Stocchi Direttore artistico del Maxxi Giulia Terzi triplice Campionessa paralimpica di nuoto Marco Tronchetti Provera Ceo Pirelli Andrea Varnier Ceo Milano Cortina 2026 Julio Velasco Ct Italia Volley femminile Boris Zanoletti Direttore generale di Cisalfa Group