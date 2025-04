Ilnapolista.it - Il Napoli vuole giocare d’anticipo per Frattesi, l’Inter chiede 35-40 milioni (Moretto)

Leggi su Ilnapolista.it

L’esperto di calciomercato Matteoha dichiarato su YouTube gli obiettivi delin vista della prossima stagione.IlperSull’attaccante il giornalista ha dichiarato:«Ilha inserito Hojlund nella lunga lista di attaccanti che sta monitorando. Ma non è tra le prime scelte. Per caratteristiche tecniche e fisiche non è una priorità per il. Ci sono altri nomi: Lucca, Bonny. Ilseguirà gli scenari futuri del danese, ma non è una priorità».Mentre per quanto riguarda la questione legata a Davide:«Ilha già fatto dei passi avanti per, come fece con Buongiorno, gli azzurri voglionoper lui. Sanno già il costo per una possibile operazione: 35-40. Ilha inseritoin cima ai propri desideri, ma serve un po’ di pazienza perché da qui fino alla fine del Mondiale per club possono succedere tante cose.