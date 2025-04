Internews24.com - Cassano su Bayern Inter: «Ma quale impresa! Partitella attacco contro difesa»

di Redazionetorna a parlare in chiave molto polemica di. Le parole dell’ex nerazzurro sul match di Champions LeagueNel corso del podcast Viva El Futbol,ha parlato du. Le sue parole di seguito.PAROLE – «Tutti diconopazzesca, ma per quanto mi riguarda vado sulle dichiarazioni che ha fatto Sacchi. Senon è credibile, vado su uno che ha fatto la storia del calcio, Sacchi. Lui dice: “Mi piacerebbe vedere giocare l’più all’”. Potrei chiudere qua, ma voglio aggiungere che l’ha fatto una partita solida, concentrata, ha fatto due gol e ne poteva fare un altro, ma a me non basta. L’, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto una partita, ha difeso solo. Ilha fatto I’1-1 e dopo 2 minuti ha preso gol inpiede perché l’idea sua era continuare ad attaccare”.