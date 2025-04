Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Villaggio sul padre: “Il cibo gli faceva da ansiolitico”

è la figlia di Paoloavuta dal longevo matrimonio con Maura Albites: la primogenita dell’indimenticabile artista ligure ha seguito le orme dellavorando anche nel mondo del cinema ed affermandosi anche come scrittrice.Oggi la 65enne sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nata nel 1959, studia Filosofia all’Università di Bologna e Cinema e Televisione a Los Angeles al USC (University of South California). Ha lavorato in televisione come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, la7. Ha realizzato due cortometraggi. Uno dei due, “Taxi”, è stato selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha scritto alcune sceneggiature e ha diretto il film “Luna e le altre”.