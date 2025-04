Ilfattoquotidiano.it - Prato, non si ferma l’escalation di violenza: uomo ridotto in fin di vita a colpi di mazza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo hannoin fin didi. Non sidi, la città segnata negli ultimi mesi dalla cosiddetta guerra delle grucce, una faida all’interno della comunità cinese per la gestione del mercato degli appendiabiti. Se anche l’ultimo pestaggio è scattato per gli stessi motivi spetterà agli investigatori capirlo. Di sicuro al momento c’è solo che unè statoin fin didiall’interno di un circolo in via Filzi. Ferita in modo grave anche una donna.L’è stato operato d’urgenza al cervello all’ospedale di Careggi (Firenze) ed è in fin di. I due feriti fanno parte di un gruppo di tre persone arrivato da Francoforte. Sono stati assaliti da un gruppo di uomini armati che hanno fatto irruzione al circolo ricreativo Jld Music.