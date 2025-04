Undici latte di olio da friggere abbandonate nella roggia | denuncia per un ristorante di Monza

latte d’olio da frittura da 25 litri ciascuna, ha pensato bene di gettarle nel letto della roggia Lupa, in via Rosmini a Monza.Le indagini condotte dalla polizia locale non hanno permesso di risalire con certezza all’autore materiale del gesto. Nonostante. Monzatoday.it - Undici latte di olio da friggere abbandonate nella roggia: denuncia per un ristorante di Monza Leggi su Monzatoday.it Invece di smaltire correttamente 11d’da frittura da 25 litri ciascuna, ha pensato bene di gettarle nel letto dellaLupa, in via Rosmini a.Le indagini condotte dalla polizia locale non hanno permesso di risalire con certezza all’autore materiale del gesto. Nonostante.

