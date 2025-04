Lapresse.it - Lazio, Lotito: “Fiducioso per il derby? Non fasciamoci la testa prima di rompercela”

“Ci sono novità? Non faccio il mago, né il meteorologo. Sto qui, adesso ci informeremo e vedremo“. Così a LaPresse il presidente dellaClaudio, rispondendo da Roma alle domande in merito alla riunione in Norvegia sul possibile rinvio dei quarti di finale di Europa League tra Bodo Glimt e, a causa di una bufera di neve in corso nella cittadina scandinava. “in vista del? Io non sono né, né niente. Le cose vanno affrontate al momento in cui si presentano. Non ci dobbiamo fasciare ladi“, continua il senatore di Forza Italia: “Se mi auguro di giocare stasera o no? Sarà chi è preposto a valutare se ci sono le condizioni per giocare”, conclude.