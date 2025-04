Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi al Toniolo con Plaza suite

Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale: dall’11 al 13 aprile Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi chiudono un fortunatissimo cartellone con "Plaza suite" di Neil Simon. Veneziatoday.it - Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi al Toniolo con "Plaza suite" Leggi su Veneziatoday.it Ultimo spettacolo per la Stagione di Prosa del Teatro, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale: dall’11 al 13 aprilechiudono un fortunatissimo cartellone con "" di Neil Simon.

Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi al Toniolo con "Plaza suite". Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi al Sociale. POLLENZA, CORRADO TEDESCHI E DEBORA CAPRIOGLIO PROTAGONISTI L’11 MARZO DELL’IRRESISTIBILE “PLAZA SUITE”. Il 3 aprile al Ponchielli Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in "Plaza Suite". Plaza Suite, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. La Suite di Tedeschi e Caprioglio. Ne parlano su altre fonti

Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi al Toniolo con "Plaza suite" - Ultimo spettacolo per la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale: dall’11 al 13 aprile Debora ... (veneziatoday.it)

La Suite di Tedeschi e Caprioglio - Il 6 aprile in piazza del Nettuno l’iniziativa di Michele Serra 'Una piazza per l'Europa’ (andata in scena a Roma settimane fa) promossa dal sindaco Lepore, mentre in piazza San Francesco si ... (msn.com)

Tournée veneta per “Plaza suite” di Neil Simon, in scena Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi - Da martedì 8 a mercoledì 16 aprile sarà in Veneto il fortunato lavoro di Neil Simon Plaza Suite, in cui il grande commediografo fa di una suite alberghiera o meglio delle sue pareti la protagonista di ... (nonsolocinema.com)