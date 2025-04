Anche Rania di Giordania a Roma | due sovrani per la premier Giorgia Meloni

Roma, si è trasformata per un giorno in una corte in cui la premier Giorgia Meloni ha accolto non una, ma ben due teste coronate: oltre a re Carlo, in Italia per un tour di Stato con la regina Camilla che li ha portati Anche a Ravenna, nel meraviglioso parco storico della Capitale mercoledì è arrivata Anche la regina Rania di Giordania.Rania di Giordania a Roma, la visita a Villa Doria PamphiljRania di Giordania è arrivata a Villa Doria Pamphilj avvolta da un abito drappeggiato borgogna, cui ha abbinato una borsa Louis Vuitton e tacchi a spillo con cinturini. Un look semplice, ma di grande effetto, completato da occhiali da sole, che la sovrana ha tolto non appena ha stretto la mano alla premier (vestita con un completo bianco Ermanno Scervino) e ha posato per le foto di rito. Amica.it - Anche Rania di Giordania a Roma: due sovrani per la premier Giorgia Meloni Leggi su Amica.it Villa Pamphilj, a, si è trasformata per un giorno in una corte in cui laha accolto non una, ma ben due teste coronate: oltre a re Carlo, in Italia per un tour di Stato con la regina Camilla che li ha portatia Ravenna, nel meraviglioso parco storico della Capitale mercoledì è arrivatala reginadidi, la visita a Villa Doria Pamphiljdiè arrivata a Villa Doria Pamphilj avvolta da un abito drappeggiato borgogna, cui ha abbinato una borsa Louis Vuitton e tacchi a spillo con cinturini. Un look semplice, ma di grande effetto, completato da occhiali da sole, che la sovrana ha tolto non appena ha stretto la mano alla(vestita con un completo bianco Ermanno Scervino) e ha posato per le foto di rito.

