Belen la dedica per i 12 anni di Santiago | Grazie per avermi resa mamma per la prima volta

Santiago, nato dall'amore tra il conduttore televisivo e la showgirl argentina, ha festeggiato il 12esimo compleanno Golssip.it - Belen, la dedica per i 12 anni di Santiago: “Grazie per avermi resa mamma per la prima volta” Leggi su Golssip.it , nato dall'amore tra il conduttore televisivo e la showgirl argentina, ha festeggiato il 12esimo compleanno

Stefano De Martino, il figlio Santiago compie gli anni: la dedica di Belen. Belen, il figlio Santiago compie 12 anni. La lettera toccante: «Fiera di te, tutto il mio mondo è dentro i tuo. Belen Rodriguez fa una dedica a Santiago per il compleanno: "Grazie per avermi resa mamma per la prima volta". Belen Rodriguez, Santiago compie 12 anni: la dolce dedica. Belen, dolce dedica per il compleanno del figlio Santiago: il gesto dell’ex ‘nemica’ Emma. Antonelli, regalo con beffa: supercar dalla Mercedes, ma non può guidarla. Ne parlano su altre fonti

Belen, la dedica per i 12 anni di Santiago: "Grazie per avermi resa mamma per la prima volta" - (Adnkronos) - "12 anni amore mio, come vola il tempo". Comincia così la dedica di Belen Rodriguez per il compleanno del figlio Santiago, nato dall'amore con Stefano De Martino. Il primogenito della sh ... (msn.com)

Belen Rodriguez fa una dedica a Santiago per il compleanno: “Grazie per avermi resa mamma per la prima volta” - Belen Rodriguez scrive una lunga dedica sui social per suo figlio Santiago, nato dall'amore con Stefano De Martino. Sul profilo Instagram della conduttrice è apparso un post in cui fa gli auguri al ... (fanpage.it)

Belen Rodriguez, Santiago compie 12 anni: la dolce dedica - Belen Rodriguez, Santiago, il suo primogenito compie 12 anni: ecco la dolce dedica social della showgirl condivisa ... (361magazine.com)