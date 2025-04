Lapresse.it - Dazi Trump, il consiglio sospetto del tycoon: “Ora è il momento di comprare””

All’indomani dell’annuncio di Donaldche ha deciso di sospendere per 90 giorni ireciproci da lui voluti, il parlamentare democratico americano Adam Schiff ha chiesto al Congresso di indagare se il presidente abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato. “Farò del mio meglio per scoprirlo”, ha detto Schiff, senatore californiano, al Time.is creating giant market fluctuations with his on-again, off-again tariffs.These constant gyrations in policy provide dangerous opportunities for insider trading.Who in the administration knew about’s latest tariff flip flop ahead of time? Did anyone buy or sell.— Adam Schiff (@SenAdamSchiff) April 9, 2025Il post disu Truth prima dello stop: “Ora è ildi”“Chi nell’amministrazione era a conoscenza in anticipo dell’ultimo dietrofront tariffario di? Qualcuno ha comprato o venduto azioni, traendo profitto a spese del pubblico?”, ha scritto su X.