Nuovo Ds Milan Scaroni allo scoperto | Nelle prossime settimane | VIDEO CM IT

Nuovo Ds Milan, Scaroni allo scoperto: "Nelle prossime settimane"

Il Presidente rossonero durante l’evento ‘Il Foglio a San Siro’: “stadio? Come nel gioco dell’oca, siamo ritornati al punto di partenza”Non solo Gravina, all’evento ‘Il Foglio a San Siro’ è intervenuto anche Paolo. Il Presidente delha risposto pure sullo spinoso tema delDirettore sportivo.Ds: “” – Calciomercato.it“Stiamo facendo dei sondaggi – le parole di– ma nulla è ancora deciso. La scelta arriverà. Ibrahimovic? È un grande campione anche in questa nuova veste e per noi è un valore aggiunto”.si è poi espresso sull’argomento a lui caro, San Siro e ilstadio: “Come nel gioco dell’oca, siamo ritornati al punto di partenza. Sono però fiducioso, direi oltre il 50%.